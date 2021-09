Sabrina Garciarena enfrentó las críticas por la foto del beso a su hijo

Sabrina Garciarena subió hace unos días una foto a Instagram con su hijo Beltrán, dándole un "piquito", y generó polémica entre sus seguidores.

Muchos seguidores cuestionaron a la actriz, pareja de Germán Paoloski, por esa imagen que compartió junto a uno de sus hijos.

"Mi Beltrán", expresó Sabrina en su posteo, que llamativamente generó debate en la red social.

"Consejo, no le den besos en la boca a los chicos", expresó uno de sus seguidores. "En la boca no", comentó otro.

En tanto, otros de sus fans virtuales la apoyaron. La actriz es también madre de Mía y León, fruto de su amor con el conductor.

Ante el debate y comentarios que recibió en las redes, Sabrina contestó desde sus historias de Instagram con un video aclarando su postura sobre este tema.

"Pienso que hay que cambiar como sociedad porque no está bueno de opinar sobre cómo uno cría a sus hijos, me conozcas o no me conozcas", manifestó la actriz.

"A mí no me afecta porque soy una persona pública, estoy acostumbrada, pero muchas veces hay padres y madres que sí le afectan lo que opina el otro y ponen en duda cómo son", añadió.

Y cerró: "Por eso les quiero compartir un video que habla del shh a los opinólogos que se los quiero compartir".