Rusher King tras los furiosos mensajes de María Becerra: "Prefiero no andar escondiéndome"

En la mañana del sábado, María Becerra se volvió tendencia en Twitter luego de publicar unos duros mensajes y eliminarlos de inmediato, lo que alimentó los rumores de separación de su novio, Rusherking.

“Hijo de mil... me acabas de cag... el autoestima”, escribió la cantante. Y luego, añadió: “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?”. Los tuits de María Becerra no terminaron ahí y se mostró más que decepcionada: “Gil de mier..., pedazo de garca”.

Cabe destacar que la intérprete estuvo junto a Rusherking en el último concierto de Camilo el viernes por la noche y ahora dieron que hablar por una supuesta infidelidad.

María Becerra publicó unos polémicos tweets en los que haría referencia a una supuesta infidelidad y de inmediato dejó de seguir a su pareja, Rusherking.

Lo cierto es que el domingo, María Becerra aclaró vía Twitter que no está más en pareja con Rusherking y se refirió al impulso que la llevó a esos fuertes mensajes que luego borró: "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!", expresó la joven artista musical.

Por su parte, el cantante Rusherking se volcó a Twitter para dar su versión: "La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari , lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto", indicó Rusherking.

Y añadió: "Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es".