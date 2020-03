Rumores y desmentidas: ¿Laurita se fue de viaje sin Nico Cabré?

Gonzalo Vázquez, periodista de "Intrusos", contó hoy en el programa de América que la pareja estaría atravesando una profunda crisis desde hace varias semanas.

“Laurita casi siempre ha hablado con la prensa y el lunes 24 de febrero la fuimos a buscar al teatro. Ese día, sabiendo que estábamos ahí porque habíamos avisado a la producción, ella abandonó la sala corriendo con lentes. Realmente me llamó la atención. Acto seguido, le digo a una de las personas que trabaja en la obra 'no me mientas, acá algo pasó entre Laurita y Cabré porque ella nunca tuvo este tipo de actitudes'. Me respondió lo que yo sabía que me iba a decir, que no había pasado nada”, contó el periodista.

“Me llamó la atención que cinco minutos después de esta charla, me llegó un WhatsApp de Laurita disculpándose por no darme la nota pero me dijo que estaba sin maquillaje y que la arregláramos para otro momento. Sigo pidiendo la nota y no me la dieron”, agregó el notero.

Sin embargo, el periodista Ángel de Brito contactó a una fuente importante y salió por la noche a desmentir la noticia. "Laurita y Cabré no están separados. Para nada", puso el conductor del Trece.

Ella, en tanto, compartió algunas fotos en el aeropuerto en la previa de un viaje. No se sabe a ciencia cierta si viajará con Nico Cabré o bien se reencontrará con su mamá y su hermana que están en Europa.

Como no hay información precisa de la pareja, todo es especulación. Lo único claro es que la mamá de Laurita está en Alemania junto a la hermana de la actriz. Además, la China Suárez está en Chile solo con Benjamín Vicuña y su hija Magnolia. Se presume, además, que Nico se habría quedado aquí con Rufina.

Resta esperar si aparecen fotos de la pareja en Europa o en otros destino para saber si la crisis es real o bien se trata de un trascendido erróneo.

