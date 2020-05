Ante los rumores, Cinthia Fernández aclaró si está o no en pareja

BACLINI OUT 👈

Cinthia Fernández se refirió a los rumores que la vincularon en las últimas horas a un empresario.

Fue su compañera en "Los Ángeles de la mañana", Yanina Latorre, quien dio la información.

"Si no lo contás vos, lo cuento yo. Hay uno que le gusta. Se van a ver post cuarentena. Es empresario. No es del medio", dijo la mujer del ex futbolista.

Y añadió: "Ella lo conoció en el contexto de algún canje o chivo que alguna vez hizo y el tipo estuvo en esa reunión de parte de esa marca".

Lo cierto es que Fernández viene de una conflictiva separación de Martín Baclini, con cruces de declaraciones en los medios y posteos en redes.

En este marco, la bailarina aclaró cuál es su actual situación sentimental.

"No estaría entendiendo porque ponen que tengo nuevo novio! Jajajajajajajaja No tengo novio", manifestó en Twitter.