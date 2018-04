Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Acaba de suceder en Av. Elcano casi Cramer. Motochorros en acción. Si estamos. 14.05 del día de hoy", expresó el conductor.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el animador quien relató lo que observó en primera persona.



"Cuando presencié el hecho sentí una sensación de impotencia, bronca e impunidad. No podía creer que a las dos de la tarde en una esquina notablemente transitada, estaba ocurriendo un robo con semejante violencia".





"No es la primera vez que presencio algo así. He sido en primera persona víctima de una salidera bancaria", añadió el ex "CQC".

Consultado sobre si algún organismo de seguridad se contactó con él a raíz de la viralización del video, comentó: "No se contactó nadie más que la prensa".





"A veces tomo ese camino para ir a la casa de mi hermano y cuñada. No soy de los que se sienten inseguros prácticamente en ninguna zona de la Capital", finalizó Rulo.

fue testigo de un robo de motochorros en el barrio porteño dea plena luz del día.