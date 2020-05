Rubén Mühlberger habló para "Polémica en el bar": "Acá hay una mano negra"

El doctor Rubén Mühlberger se encuentra detenido en su domicilio tras el allanamiento de la semana pasada en su centro, Klinik Mühlberger. La fiscal Valeria Massaglia lo benefició con esta decisión por ser paciente inmunodeprimido.

A lo largo de cinco horas de declaración indagatoria del último sábado, el “médico de los famosos” reconoció los hechos por los que se lo imputa pero negó haber tenido responsabilidad alguna.

Y este jueves en “Polémica en el bar” (América TV) difundieron un audio donde Mühlberger remarca que “la detención es injusta”.

En una breve charla telefónica con Samuel Chiche Gelblung, expresa: "Yo voy a hablar ahora con Cuneo Libarona-el abogado del doctor- porque cuando me mandaron a mi casa me prohibieron (hablar), la fiscal esta que no me quiere para nada...”.

Luego agrega: “Me prohibió permanentemente hablar con medios y todo eso... pero si, de pronto yo puedo conseguir le pido al doctor (por su abogado) que salga en mi nombre, si te parece bien...”.

Y sobre la detención domiciliaria que atraviesa por las múltiples acusaciones en su contra, indicó: “Sabés que la detención es injusta. Acá no hay nada... fijate lo que le hicieron a Pérez Volpin y eso si que hubo muerte y dolo, y todo lo que quieras y fueron solamente a la clínica a sacar los endoscopios”. Y continuó: “No revisaron ni las habitaciones, ni el quirófano, ni nada. Y ahí si, era una mujer mediática y política... Entonces viste, acá hay una mano negra".

