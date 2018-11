Rubén "Cacha" Paredes, operador de Radio La Red: "Quiero ganar el Martín Fierro por mis viejos y mi familia"

cacha 8

¿Cómo empezó todo?

Yo empiezo a tener ganas de ser operador cuando mi cuñado, Néstor Marotti, allá por 1985 me lleva por primera vez a un estudio de radio, que era lo que hoy es Radio de La Ciudad. Por aquel entonces era radio Municipal. Y como yo desde los 14 era DJ, como se dice hoy, antes éramos disc jockey, y él sabía que me gustaba mucho la música, el sonido, armábamos, desarmábamos, bueno... me invitó y la verdad que cuando conocí por primera vez un estudio de radio me enamoré.

Entonces...

Al poquito tiempo paso a Rock & Pop. Estaba como FM pegadita a Radio Buenos Aires. Ahí hago suplencias y mucho tiempo realicé Radio Bangkok con Lalo Mir o Malas Compañías con Mario Pergolini. Esos fueron mis comienzos en el 87. Hacía aquí he pasado por muchas radios pero desde hace casi 20 estoy en Radio La Red. Es la mejor radio donde he trabajado en mi vida. Nos sentimos prácticamente como una familia, todos. Nos lo hace sentir así Agustín Vila que es nuestro Gerente General, manager, jefe, pero él, por cómo nos trata, nos hace sentir prácticamente amigos. Realmente uno se siente muy cómodo en estar laburando acá.

¿Por qué es la mejor radio?

El clima de trabajo que se vive acá en radio La Red, no lo viví en ninguna de las radios que he trabajado en estos 32 años que soy operador. Hoy hemos crecido muchísimo, además de la radio tenemos edificio nuevo, que es donde estamos, en el edificio está Primiciasya.com, A24.com, está La Red, Marketing, nos han unido de tal manera que somos prácticamente todos una familia. Nos conocemos, nos divertimos, almorzamos juntos en el comedor que tenemos, festejamos cuando hay que festejar todos juntos. Y la verdad que eso es algo que no se vive en la radio. Mucho menos en la televisión, muchísimo menos. Acá vivimos en un clima de laburo sensacional. Cuando se proyectó este edificio, lo primero que hicieron fue consultarnos a nosotros. Qué nos gustaría tener. Qué no nos gustaría tener. Cómo quisiéramos que fuera... O sea, nos han consultado siempre. La verdad que nos hacen sentir muy pero muy bien.





Cacha opera a Eduardo Feinmann que sale de 9 a 12. "Como dice Eduardo, es un programa chiquito, cuadradito, pero que sale bárbaro, con mucha actualidad, además con un conductor como Eduardo Feinmann que tiene un sello en la radio, en la televisión, y es un tipo que la gente lo busca mucho. El operador se da cuenta cuando el programa funciona por la cantidad de oyentes", define. A las 12 descansa un rato para darle paso a su labor como colaborador en el informativo de la radio y a las 14 arranca en "Fantino910", con Alejandro Fantino. "Hay que ser un tipo especial para estar con Alejandro. Es un pibe complicado, pero es el número uno. Yo descubrí hace seis años cuando empecé a trabajar con él que es un fuera de serie. Yo lo creía distinto cuando empezó, pero me doy cuenta día tras día que tiene magia, algo especial. Algo que la gente tiene. La gente encuentra en él algo que no consigue en tipos que tienen años de radio y mucha audiencia. Le llega al oyente de una manera distinta. Le gusta escuchar lo que dice Alejandro Fantino, se identifica mucho con él. Tiene días donde es un mago en la radio, así lo marcan los números, el streaming que sube como loco", agrega. Por último, Rubén opera parte del ciclo que Jonatan Viale (de 16 a 18). "Conocía al padre, pero con él me llevé una sorpresa porque es un chico muy capaz, muy preparado, son pocos los conductores de radio tan preparados políticamente como Jonatan Viale. Tiene una editorial al comienzo del programa que es formidable, y después tiene a lo largo del programa esa mano para tocar en todos los panelistas de la mesa y buscar los temas. Él participa de todos. Habla de política, de economía, de fútbol o de espectáculos. Puede hablar de tarot. Eso es lo que tiene Jonatan; es un tipo sumamente preparado", sonríe al hablar de Viale con quien forjó una amistad y quien "quiero mucho".

¿Qué otra función cumplís en la emisora?

Aquí en La Red, además de hacer las horas de aire, las transmisiones de fútbol son parte de nuestro laburo, normalmente son los fines de semana. Yo me encargo de hacer la parte técnica de algunos partidos que transmite La Red. Lo hago desde hace muchísimos años. Seguimos haciendo el mismo laburo, mucho más de técnico que de operador en el estadio. Cuando uno va a la cancha tenés que armar en la cabina una especie de estudio de radio con micrófonos, auriculares, distribuidores, es un laburo... consolas. Buscar las líneas, conectar la cancha con la radio, es un laburito bastante pesado pero lo hago con muchísimo gusto, es mi pasión. Me alegra mucho que la radio confíe en mí y que me dé la oportunidad de poder estar en las transmisiones. El producto que tenemos los fines de semana en fútbol es líder en audiencia según las mediciones.

Paredes es hincha de Independiente. No quiere meterse en la bolsa de los "fanáticos" de los que se tatúa y hacen locuras. "Me gusta mucho, amo Independiente, mi viejo, mi hijo... Es mi segunda casa, es mi pasión, es el cuadro por el que vivo pendiente pero tampoco hago locuras", dice y aclara: "Si pierde Independiente me amargo un rato pero nada más, así como si gana la efusividad dura poco".

¿El operador es el alma de un programa de radio?

No sé si es el alma pero es muy importante. Es muy importante. Porque no hay uno sin el otro. Yo puedo operar un programa sin conductor. Puedo poner música al aire, pero el que está del otro lado, el conductor o locutor, no digo que sea más importante que yo, pero si del otro lado no hay un buen propulsor del producto que queremos hacer, yo mucho de este lado no puedo hacer. Lo que sí, en cierta forma, si lo que tengo frente del vidrio, en el estudio es bueno, yo lo puedo arruinar, lo puedo afear. Sí lo puedo mejorar, pero lo que viene de adentro del estudio tiene que ser bueno para que yo pueda lucirme y mejorarlo o potenciarlo. Pero, obviamente, si el operador no es bueno, el producto se afea. Ningún operador creo que es el alma del programa. Sí tengo que estar despierto, sí depende mucho la artística que el operador tenga en la cabeza con respecto a lo que se está hablando, si el tema que estamos tocando yo lo puedo ilustrar con música o con audios, todo suma. Tampoco hay que hacer un enchastre al aire. Eso de sumar, sumar, sumar, mucho más en AM, eso no es bueno porque no se entiende. Distinto es la modulación en frecuencia, en FM, que la modulación en amplitud, AM. Si sumás mucho se enturbia el aire y no se entiende. En FM es distinto, en este caso yo trato de sumar todo lo que puedo pero sin enchastrar.

Su apodo de "Cacha" lo recibió de manos de un locutor. Le contaron que en una fiesta, su cuñado, Néstor, había comido como loco. "Me dijo ´tu cuñado comió como un cachalote´", resume. Desde entonces, todo el mundo empezó a llamarlo "Cachalote" y luego derivó en el diminutivo. "Desde el año 90, 91, todo el mundo me conoce como Cacha. En la radio hay gente que sólo me conoce como Cacha y no como Rubén Paredes", se alegra.

¿Qué sentiste cuando recibiste la noticia de la nominación al Martín Fierro?

APTRA nunca nominaba operadores. Desde que toma la conducción de APTRA Luis Ventura y separa las fiestas de la televisión y la radio necesitó más ternas para las dos fiestas. Más en la de la radia que siempre había menos ternas que en la televisión. Por suerte Luis nos tuvo en cuenta a los operadores y tenemos un lugar en la fiesta de la radio. Eso se lo voy a agradecer siempre a Luis, desde el primer día que nos ternaron a los operadores se lo agradecí. No importa quién lo gane. Lo importante es que nos tengan en cuenta porque somos una parte muy importante de la industria de la radio. La radio nació con los locos de la azotea, en una terraza, esos que transmitieron no eran ni locutores, ni conductores, ni periodistas. Eran técnicos, operadores, como nosotros. Gracias a nosotros existe esta magia que es la radio. Entonces estábamos siempre fuera de la fiesta. Gane quien gane el premio para mi es una satisfacción enorme. No solo porque me ternen sino porque nos tienen en cuenta. Si me toca ganarlo es una alegría fabulosa, por mí, por mis viejos, por mi familia. Nosotros no estamos solos, necesitamos de la familia, de mi mujer que hizo muchísimas veces de papá y mamá, este laburo te lleva mañana, tarde, noche, trasnoche, fines de semana. Tenés que viajar. La mujer que yo tengo a mi lado desde hace 36 años, que es Mariel, muchas veces hizo de mamá y de papá. Si ella no hubiera estado yo no hubiese podido hacer ni la mitad de las cosas que hice. Para mí, si me toca ganarlo, la felicidad no por mi personal, sino por mis hijos, mi esposa y toda mi familia. No sé si voy a tener tiempo, pero me encantaría dedicárselo a todos los que han confiado en mis manos durante estos 32 años de trabajo. Muchos conductores, locutores, periodistas, directores de radio, tengo la suerte y el honor de innumerables cantidad de personas han ido a golpear la puerta de un director de radio para decirle que el operador que querían para su programa tenía que ser yo. Desde González Rivero, Daniel Hadad, Mario Pergolini, aquí en la radio, Luis Majul, el Negro González Oro, Jorge Rial... hay mucha gente que me ha llamado. Eso es una caricia y un mimo impagable. Si gano no los voy a poder nombrar a todos. Tengo toda esa satisfacción. No importa si no lo gano, estar ternado es una gran satisfacción y ya lo habíamos ganado con los programas. No tengo las estatuillas porque se las han llevado los conductores pero hemos ganado muchos en esta radio pero en lo particular y en lo individual es la primera vez, ojalá se dé, más que por mí, por mi familia.

La "Pregunta Fantasma" detrás de Cacha Paredes

Por Juan Pablo Godino y Mariano Colly