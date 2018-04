Rosario Ortega destrozó en las redes a su ex, Joe Fernández: "No me extraña para nada"

Joe Fernández es la nueva figura denunciada por abuso por parte de una mujer, en el blog "Ya no nos callamos más". Allí, una de las usuarias describió un aberrante episodio que vivió con el hombre. es la nueva figura denunciada por abuso por parte de una mujer, en el blogAllí, una de las usuarias describió un aberrante episodio que vivió con el hombre.

"Yo tenía 16 años y él 32. Fui a la casa y tuvimos relaciones sexuales. Me pidió que le hiciera sexo oral mientras me grababa y empezó a desvestirme. Le pedí por favor que no me sacara la bombacha ya que era la segunda vez en mi vida que estaba con alguien...", escribió la ahora mujer.

Luego de que el relato anterior tomara estado público, Fernández renunció al ciclo radial Gente Sexy que realizaba con Clemente Cancela en Radio Blue.

Pero ahora, Rosario Ortega, hija del reconocido ídolo popular, Palito Ortega, quien salió durante dos años con Joe Fernández, destrozó al músico en las redes sociales.

"Lamentablemente esto no me extraña para nada...", escribió Rosario, para luego darle "like"a los comentarios en contra del Joe.

Embed Lamentablemente esto no me extraña para nada...https://t.co/HdXU6mzwT9 — rosario (@rosarioortegaOK) 29 de marzo de 2018