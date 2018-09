Ronnie Arias le contestó a Ernestina Pais: "Tiene cataforesis en el alma"

En un momento de la entrevista Ángel De Brito le preguntó sobre su relación con Ernestina Pais cuando compartían el ciclo "Mañanas informales" y el periodista destrozó a la morocha, tratándola de "mala compañera", entre otras cosas.

Por supuesto, la respuesta de Pais no se hizo esperar y el retruque de la mujer llegó a través de sus declaraciones en el ciclo "Hay que ver". "Él recién entraba y no conocía el programa y claramente era un animal difícil de domar. Lo que él tomó como censura era cuidarlo. Todos los demás sabíamos hacer el programa y él no (Ronnie), él tenía que aprenderlo".

Pero ahora, lo que comenzó como un simple intercambio de opiniones, acaba de tomar otro cariz y los protagonistas de esta historia se preparan para la guerra.

Este viernes, en el mismo programa en el que lo hiciera su "enemiga", Ronnie le contestó a Ernestina con frases realmente duras.

"Yo tuve cáncer y no le hice la vida imposible a mis compañeros de la radio, no sé si se entiende", expresó el periodista. Y agregó irónicamente: "¡¿Siente algo?! Tiene cataforesis en el alma".

"A mí no me enseñaron nada, ni siquiera me dejaban hablar, me tocaban para que no me hable (...) por la cucaracha me gritaban para que me calle", siguió, en referencia a una de las ninguneadas de la Pais.

Y continuó: "La pase muy mal, yo decía Mañanas Infernales". "Ernestina no estaba en ese momento bien de la cabeza", concluyó.

