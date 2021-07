Ronnie Arias habló de la muerte de su hermana por un derrame cerebral: "No se enteró de nada"

Ronnie Arias reveló este domingo que su hermana falleció en enero a los 56 años durante unas vacaciones en el sur a raíz de un derrame cerebral.

Fue en charla con el ciclo "Implacables", El Nueve, que el conductor se refirió a su sobrino de 21 años, hijo de su hermana.

"Yo soy un laburante para la subrogación de vientre, entonces no puedo. Nunca se me ocurrió la ida. Pablo siempre se quiso casar", explicó el conductor.

Y ahí comentó: "La vida me lo encajó solo (al hijo) porque ahora tengo a mi sobrino, que es mitad padre mitad hijo, él me cuida de las chocheras y yo de las adolescencias. Mi hermana me dejó este regalo hermoso que es mi sobrino con quien compartir la vida".

Sobre lo sucedido con su hermana, indicó: "Tuvo un derrame cerebral, levantó su celular para sacar una foto en los Lagos del Sur para sacar una foto y nunca más la recuperamos. Esto fue en enero".

Y cerró: "Una hermosa historia que terminó en donación de órganos. Ella no se enteró de nada, nosotros".