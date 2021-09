Rompió el silencio Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona: "Siento vergüenza"

Después de 20 años de silencio Mavys Álvarez, la jovencita que fue novia de Diego Maradona en Cuba cuando tenía apenas 16 años, habló por primera vez de aquella historia de sexo, pasión, lujuria y drogas en una entrevista para América TeVé , canal 41 de Miami.

Fue el periodista Mario J. Pentón quien logró la exclusiva y la sentó en frente a las cámaras de televisión para que relatase aquella etapa de su vida, donde entre otras cosas le preguntó si a esa edad ella ejercía la prostitución o por qué tardó tanto tiempo en hablar públicamente. "Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él, o de parte del gobierno de Cuba", fue la primera confesión de Mavys.

Allí relató cómo fue que tomó contacto con el Diez. Caminando por las calles de Matanzas allá por el año 2000, un hombre la persiguió durante más de una cuadra ofreciéndole ir a conocer a Diego Maradona, quien se encontraba en el país intentado recuperarse de su adicción a las drogas, y atravesaba un período de depresión importante.

“Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, contó Álvarez a América Noticias en esta primera de las cuatro partes que emitirá el canal 41 de Miami.

De la mano de Diego Maradona, Mavys conoció los lujos, las drogas y el alcohol

Así fue que la llevaron hasta un hotel en Varadero. Pero como los cubanos tenían prohibido ingresar a los hoteles, hicieron pasara Mavys por una turista italiana. A partir de ese momento la muchacha quedó deslumbrada con tantos lujos prohibidos. “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, confesó la cubana. Claro que al momento de explicar qué siente por lo vivido en aquella época, su respuesta fue "vergüenza".

A pesar de la negativa de su familia, Mavys se mudó a La Pradera con Diego. “Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”, rememoró.

Pero también confesó que “Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar”. Eso sí, además aclaró que aunque el astro futbolístico le propuso varias veces participar de fiestas sexuales, ella siempre se negó. Así, aseguró que ella jamás ejerció la prostitución; “Él me cayó bien. Me deslumbró. Fue una relación consentida”.

A24/Show