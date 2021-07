Romina Richi habló de su "amistad con derechos" con Gonzalo Valenzuela

Romina Richi sorprendió el lunes al hablar sin rodeos de su "amistad con derechos" con Gonzalo Valenzuela.

La participante del programa "La Academia" y actriz de "Sex" comentó la relación que la une a Manguera, separado recientemente de María Gracia Omegna.

"¿Con Gonzalo Valenzuela es una amistad con derechos?", le consultaron a Romina en el ciclo "La previa de La Academia". "Sí, obvio. Hace mil, hace muchos años", contestó ella sin vueltas.

"¿Y por qué no un avance a eso, un pasito más?", le preguntaron a la actriz. Y ella fue categórica: "Está bien así. No quiero tener novio en este momento, no tengo tiempo. Es un amigo".

"Perdón, ¿ustedes qué quieren saber? ¿Si cogemos?", agregó Richi al hueso. Y amplió: "Tengo muchos amigos. Eventualmente si puede pasar algo pasa".

"¿Por qué hay que ponerle un título o investigar tanto si tienen relaciones sexuales o no? No sé, por ahí te das un beso, por ahí nada... Por ahí te juntas a ver una peli, lo que hacen los amigos", se preguntó Romina.

Y además admitió que sus amigos con derecho los puede contar con una mano. ¡Qué sorpresa!