Romina Ricci contó en una entrevista radial cuál es la relación que tiene con los padres de sus tres hijas: Margarita (fruto de su relación con Fito Páez), Valentina (fruto de su relación con el director Maxi Gutiérrez) y Bethania (fruto de su relación con el brasileño Walter Abud).





"A Fito Páez lo amo con toda mi alma, el otro día lo fuimos a ver con Bethania por primera vez y fue hermoso. Él la vio desde el escenario y me dijo que le causó mucha emoción, es divino y un artista increíble", afirmó la actriz en diálogo con "Agarrate Catalina" por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y continuó: “Con el padre de mi hija mayor tengo una relación divina también, pasamos las fiestas en familia. Para nosotros es algo natural y normal, somos una gran familia ensamblada. Pasé más años de mi vida siendo madre que no, no tengo recuerdos de no ser madre”.