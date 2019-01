Romina Pereiro vivió un nuevo hecho de inseguridad en Palermo. Motochorros le rompieron el vidrio trasero de su camioneta para intentar robarle sus cosas. En la jornada del lunes,vivió un nuevo hecho de inseguridad en. Motochorros le rompieron el vidrio trasero de su camioneta para intentar robarle sus cosas.





"Cómo todo" -que se emite por la pantalla de Kuarzo. El hecho ocurrió mientras ella estaba al aire de-que se emite por la pantalla de Net Tv con la conducción de Mariano Peluffo - dentro de la productora





Por suerte no se llevaron nada y ni ella ni su hija estaba adentro: "Fue a plena luz del día. Por suerte no pasó nada grave, yo estaba en el canal laburando y dejé el auto en Dorrego y me rompieron el vidrio de atrás".





"Yo no vi nada porque estaba al aire en el programa, según me dijeron fue una moto. Cuando rompen el vidrio, sonó la alarma y salieron disparando", indicó.

auto 1







"No tenía nada dentro del auto, tenía una campera y unos juguetes de la nena. Pero no se llevaron nada. Se hizo una bola gigante y la policía después vino al canal para que vaya a declarar. Lamentablemente son cosas que nos pasan a todos", remarcó.