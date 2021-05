Romina Pereiro sobre el viaje de Jorge Rial: "La estábamos pasando mal"

El pasado viernes, Jorge Rial viajó a Estados Unidos para vacunarse contra el COVID-19, luego de haber afirmado que estaba esperando la vacunación en la Argentina.

El conductor de Tv Nostra regresará a la Argentina y tendrá que realizar la cuarentena obligatoria antes de volver al piso de América Tv pero se presume que saldrá al aire desde su casa.

Su esposa, Romina Pereiro, habló con Paparazzi sobre la preocupación familiar que llevó a convencer a Rial de que emprenda el viaje al exterior.

"Ya se vacunó. La verdad es que la estábamos pasando mal. El, yo, la familia. Todos. Estábamos muy nerviosos", dijo Pereiro.

Y agregó: "Me convertí en un ogro. Ya estaba muy preocupada. No soy de ser así, pero de alguna manera quería cuidarlo y por suerte lo convencí para que vaya".

Romina estuvo muy pendiente de que Jorge no se contagie. Ella tuvo COVID pero logró aislarse para que el conductor no padezca la enfermedad ya que es paciente de riesgo.

"Casi que lo obligamos. Bueno, la palabra obligamos por ahí es fuerte. Pero es cierto que le insistimos mucho, mucho. Desde que se abrió esa posibilidad me pareció que estaba bueno, y creo que está bien que la gente que se pueda vacunar afuera lo haga. Ojalá nos pudiéramos vacunar todos más rápido", añadió en charla con Paparazzi.

Por último, sobre las críticas que envolvieron a Jorge Rial porque en su programa cuestionó a otros famosos que viajaron al exterior, Romina Pereiro dijo: "A él creo que no. ¡A mi me afectan! Yo sufro más que él. El con toda la experiencia que tiene creo que no les da tanta bolilla. Yo lo defiendo, soy su esposa, pero no pensamos en todo lo mismo y cuando tengo algo para decírselo, lo hago. Pero en privado, no públicamente".