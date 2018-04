Romina Pereiro: "Tengo trombofilia y mis dos embarazos llegaron a término gracias al diagnóstico y tratamiento"

La trombofilia es una enfermedad que afecta al, aunque no en todos los casos tiene consecuencias obstétricas.

Hay que destacar que existen dos tipos de trombofilia: adquirida y hereditaria, es por eso que en algunos casos hay embarazos exitosos, pero luego, frente a la búsqueda de un segundo o tercer hijo, aparecen los síntomas.

La trombofilia resonó en los medios a partir de los casos de varias famosas que contaron su experiencia. Florencia Peña, Laura Franco (Panam), María Fernanda Callejón y Victoria Vanucci son algunas de las figuras.





Y en esta oportunidad, Romina Pereiro reveló que también padece esta enfermedad: "Tengo trombofilia y mis dos embarazos llegaron a término gracias al diagnóstico y tratamiento", dijo en diálogo con PrimiciasYa.com.

La nutricionista se suma al pedido de un nuevo proyecto de Ley junto a la Organización "Trombofilia y embarazo": "Estamos armando una muestra en el Congreso, que se inaugura el 23 de abril en donde vamos a mostrar en fotos todo el recorrido desde el diagnóstico hasta el nacimiento. Van a estar Panam, Flor, Callejón, entre otras mujeres".

callejon 1





Y remarcó: "Lo que se está pidiendo es la detección precoz de trombofilia para evitar la pérdida de embarazos. Y luego, que se cubran los análisis y tratamiento, que son muy costosos".

En cuanto a su situación personal, contó: "El primer embarazo lo viví con mucho miedo ya que había pedido otros embarazos. Ya había pasado por esas pérdidas sin saber que tenía trombofilia. Me hacen el diagnóstico y quedo embarazada de nuevo y lo vivía con mucho miedo porque no sabía cómo iba a ser todo. Te hacen el diagnóstico y te empieza a controlar el obstetra junto a la hematóloga, a mí me atendió la doctora Pappalardo que es del equipo de Sarto, y durante todo el embarazo tenes que aplicarte heparina dos veces al día".





"Es un tratamiento muy costoso y a mí me lo cubrió la prepaga. Lo que se está tratando ahora es que no se llegue a la pérdida de loe embarazos para que te hagan un análisis de trombofilia sino que los ginecólogos con algunas preguntas puedan detectar posibles grupos de riesgos y realizar los análisis. Los análisis son caros, el tratamiento es caro, por eso está ahí en Diputados el tema debatiéndose", destacó.

Por último, indicó: "El primer embarazo lo viví con mucho miedo y tuve todo el apoyo de mi familia, el segundo ya lo transité más tranquila con todas las recomendaciones que aprendí".

flor 1