Romina Pereiro lo "retó" a Rial por ir al trabajo a conducir "Intrusos"

Ayer se cumplió un año que Jorge Rial y Romina Pereiro pasaron por el Registro Civil para darle un marco formal a este amor que vienen construyendo desde hace tiempo.

Y aunque desde afuera, muchos puedan pensar que tienen 'la vida perfecta', el conductor de "Intrusos" se encargó de dejar en claro que no es así con un largo y muy romántico posteo en Instagram donde también supo admitir algunas cuestiones que al parecer, entorpecen el día a día de la pareja.

Romina no se quedó atrás: "Sabés que me cuesta expresarme en público, así que te digo todo por privado. Feliz aniversario. Te amo ❤️ aunque no te cuides como tendrías que hacerlo y esté enojada por eso", señaló dejando en claro que 'algo' había pasado.

Seguramente la molestia de la nutricionista tenga que ver con el exceso de trabajo del conductor, especialmente en una época en la que debería resguardarse un poco.

En el texto que escribió, Romina expresó: "Creo en el amor y creo en la familia. Porque es lo que me enseñaron. También creo en defender y cuidar a los nuestros. Sabes que me enoja que no te cuides como deberías, porque te amo y me importa tu salud antes que cualquier trabajo o punto de rating. Pero acá estoy, como siempre, de tu mano. Feliz aniversario amor".

Cabe destacar que Jorge volvió a conducir su programa desde los estudios de América la semana pasada, luego de varios días de haber salido desde su casa vía Skype.

