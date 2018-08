Romina Pereiro, incansable en su lucha por la trombofilia: "Necesitamos que la ley se sancione"

Romina Pereiro junto a otras famosas como Florencia Peña y Panam convocan a una nueva muestra fotográfica "Trombofilia y embarazo de Fabiana Blanco" que se realizará desde la semana que viene en el anexo del Congreso de la Nación. junto a otras famosas comoconvocan a una nueva muestra fotográficaque se realizará desde la semana que viene en el anexo del





Busca concientizar sobre la problemática de muchas mujeres que sufren trombofilia, un trastorno en la coagulación de la sangre que impide a los bebés en gestación recibir el oxígeno y la alimentación necesarios, provocando abortos espontáneos y muertes intrauterinas.





A pesar de que la Ley 27.335 –de prevención y diagnóstico de la trombofilia en el embarazo, que garantiza el tratamiento con inyecciones diarias de heparina a toda mujer que lo necesite– había sido aprobada por ambas cámaras, en diciembre del 2016 el Poder Ejecutivo decidió vetarla.





Romina Pereiro había revelado en marzo de este año en diálogo con PrimiciasYa.com que padece esta enfermedad: "Tengo trombofilia y mis dos embarazos llegaron a término gracias al diagnóstico y tratamiento", señaló.





La nutricionista se sumó desde entonces al pedido de un nuevo proyecto de Ley junto a la Organización "Trombofilia y embarazo": "Necesitamos que la ley se sancione. La muestra va a estar exhibida desde el lunes, durante una semana en la legislatura porteña. Nosotras la inauguramos el lunes a las 18 hs . Vamos a estar con Flor Peña y Panam. Habrá testimonios, vamos a explicar porque pedimos la Ley".





Y remarcó: "Lo que se está pidiendo es la detección precoz de trombofilia para evitar la pérdida de embarazos. Y luego, que se cubran los análisis y tratamiento, que son muy costosos".





En cuanto a su situación personal, contó: "El primer embarazo lo viví con mucho miedo ya que había pedido otros embarazos. Ya había pasado por esas pérdidas sin saber que tenía trombofilia. Me hacen el diagnóstico y quedo embarazada de nuevo y lo vivía con mucho miedo porque no sabía cómo iba a ser todo. Te hacen el diagnóstico y te empieza a controlar el obstetra junto a la hematóloga, a mí me atendió la doctora Pappalardo que es del equipo de Sarto, y durante todo el embarazo tenes que aplicarte heparina dos veces al día".





"Es un tratamiento muy costoso y a mí me lo cubrió la prepaga. Lo que se está tratando ahora es que no se llegue a la pérdida de loe embarazos para que te hagan un análisis de trombofilia sino que los ginecólogos con algunas preguntas puedan detectar posibles grupos de riesgos y realizar los análisis. Los análisis son caros, el tratamiento es caro, por eso está ahí en Diputados el tema debatiéndose", destacó.





Por último, indicó: "El primer embarazo lo viví con mucho miedo y tuve todo el apoyo de mi familia, el segundo ya lo transité más tranquila con todas las recomendaciones que aprendí".

