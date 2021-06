Romina Pereiro enfrentó a Angie Balbiani por sus dichos sobre su salida de Intrusos

Angie Balbiani fue panelista de “Intrusos”, América durante más de un año pero tuvo una salida abrupta. Al respecto circularon varios rumores como que no quería revelar intimidades de su amiga Pampita con su flamante nuevo novio, por entonces, Roberto García Moritán y el más fuerte fue un supuesto romance con Jorge Rial y que su cabeza la había pedido la mujer del periodista,

El chisme decía que el nutricionista le había dado el ultimátum al periodista, dando a elegir entre ella o la continuidad de Angie en el programa. Luego Romina negó todo, pero ahora consultada al respecto la ex “Rebelde way” reveló su verdad.

"Se dijeron muchas cosas. A mi no me echaron, sino que se me venció el contrato y no me lo renovaron... fue prolijo el tema pero versiones hubieron muchas", dijo la mujer de 38 años embarazada de lo que será su segundo hijo.

"Yo la verdad es que no me voy a poner a hablar mal. Si no te funcioné, te digo hasta luego. Pero sí te puedo decir que si no hubiera pasado nada, yo estaría trabajando ahí".

Sobre Romina Pereiro dijo: "No tendría problema en cruzarme con ella. La verdad es que un montón de veces pensé en llamarla y aclararle las cosas pero sinceramente, yo la pasé mal porque me tocó mucho la honra".

"Lo que yo hago en televisión, te puede gustar o no pero hace muchos años que trabajo, me esfuerzo y jamás conseguí nada pagando o por estar con una persona", concluyó.

Pero a Romina Pereiro sus dichos no le cayeron para nada bien: “Es que ese no es mi juego. Me aburre, me pasa que estoy muy sensibilizada con otras cosas. Me tocó ser profesional de la salud en medio de una pandemia, y si bien no estoy en ‘la línea de batalla’, a diario me encuentro con situaciones que tengo que acompañar, muy dolorosas, que te desafían desde lo profesional y personal. Dentro del contexto que vivo profesionalmente, todo esto me parece chiquito”.

“Para mí, lo más importante son los vínculos y los seres queridos. Estoy súper agradecida de tener la familia, los amigos, colegas y compañeros de trabajo que tengo. Cuando tus prioridades son esas, cualquier otra cosa, ni siquiera te roza. Pero entiendo y respeto al que le sirve y le suma. Yo por mi lado, no puedo estar más que agradecida con la vida”, cerró.