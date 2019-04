Romina Pereiro: "El momento más emotivo creo que fue cuando nos encontramos con Jorge en la ceremonia"

Jorge Rial y Romina Pereiro tuvieron su gran día de casamiento en un salón de eventos de Villa Urquiza, tal como habíamos adelantado en exclusivo la semana pasada. La ceremonia contó con la organización de Claudia Villafañe. El sábado último,tuvieron su gran día de casamiento en un salón de eventos de, tal como habíamos adelantado en exclusivo la semana pasada. La ceremonia contó con la organización de





Un total de noventa invitados fueron testigos del "Sí, quiero" del periodista y la nutricionista, quienes están en pareja desde 2017.





Morena y Rocío Rial, las hijas del conductor de "Intrusos" (América TV), y las dos hijas de Pereiro, Violeta y Emma. También dijo presente el pequeño Francesco, el primer nieto del periodista de apenas 25 días de vida. Entre los presentes, estuvieronlas hijas del conductor de, y las dos hijas de. También dijo presente el pequeño, el primer nieto del periodista de apenas 25 días de vida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Familia❤️ Una publicación compartida por Romina Pereiro (@romipereiro) el 21 de Abr de 2019 a las 1:50 PDT







Marcelo Polino, Augusto Tartufoli y su mujer, Marcela Tauro y su novio, Martín Bisio, Damián Rojo, Débora D´Amato, Daniel Ambrosino, Pia Shaw, Guillermo Marín y Valeria Archimó, Sergio Veron y Paz Cornú con su flamante marido. Entre otros, estuvieron invitados





Durante la boda, Rocío, la hija menor de Jorge, entonó las estrofas de "Can't help falling in love", el clásico de Elvis Presley, y emocionó a los presentes. En tanto, los anillos fueron entregados simbólicamente por Francesco.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Romina contó cómo vivió ese momento: "Con mucha emoción, conmovida. Me emocionó ver las caras de felicidad de todos. Se sentía una energía hermosa, muy fuerte".





Y remarcó: "Todo salió exactamente como lo planeamos y mejor. Uno puede planificar, pero después también depende de cómo se vaya sintiendo la fiesta, los invitados, la música... Todo fluyó como tenía que ser".





"El momento más emotivo creo que fue cuando nos encontramos con Jorge en la ceremonia... Y también me sorprendió mucho Rochi con su canción. Nos hizo llorar a todos", indicó Romina.





Por último dijo: "Estoy en el lugar que siempre soñé estar Nos vamos en mayo a Italia". Y reveló dónde irán de Luna de Miel: "Lo postergamos para mayo porque la semana que viene presento mi libro en la feria del libro. Vamos a Positano, Roma y Venecia".