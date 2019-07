Romina Pereiro sobre el beso que Guido Záffora le dio a Jorge Rial: "Tan fuera de lugar..."

Julieta Díaz le dio a Adrián Suar en la fiesta por los 25 años de Pol-ka provocó una impensada escena en "Intrusos". El lunes, la simulación del amistoso pico quele dio aen la fiesta por los 25 años deprovocó una impensada escena en





Guido Záffora sorprendió a Jorge Rial y le estampó un flor de beso en la Es que para recrear el momento que despertó falsos rumores de romance,sorprendió ay le estampó un flor de beso en la boca





"Dáselo, dale, dale" y "comételo" fueron los gritos con los que sus compañeros envalentonaron al panelista, que primero no se animó a hacerlo.





"Pará, vení... le agarra la cara (por Díaz) y...", le dijo unos segundos después el periodista al conductor, y lo besó.

Instagram, Romina Pereiro dio su opinión sobre lo sucedido al aire. Lo cierto es que, a raíz de una consulta que le hizo un seguidor dedio su opinión sobre lo sucedido al aire.





A la mujer de Rial no le gustó lo que hizo Záffora: "Tan fuera de lugar... pero bueno, no manejo mucho estos jueguitos televisivos y no hablo de los temas que no me ocupan. Me preocupa más seguir estudiando para poder ayudar pacientes con trastornos alimentarios".

