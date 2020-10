Romina Pereiro sobre los dichos de Patricio Giménez: "No lo voy a dejar pasar, porque sería retroceder en el tiempo"

Romina Pereiro, esposa de Jorge Rial, se vio involucrada en la pelea de su esposo con Patricio Giménez, hermano de Susana.

El periodista se burló del cantante por una serie de videos que grabó en la casa de la conductora, en Punta del Este, criticando al Gobierno, riéndose del peronismo y rompiendo un billete de 1000 pesos para demostrar lo poco que vale la moneda argentina.

El ida y vuelta se hizo constante y cada vez más violento, mientras Patricio le pegaba en Instagram (disfrazado con un filtro del Guasón), desde Intrusos Jorge le planteó arreglar las cosas cara a cara.

"Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir 'bueno, a ver, ¿a quién se gar... la mujer de Rial?' Porque sé que casó con una nutricionista... Bueno vamos a empezar a investigar a quién se cogió a quién no se cogió. Qué horror de trabajo! Es mejor ser vago, te diría. Pero bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y lo que llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar!", avisó el hermano de la diva.

Consultada por el diario Clarín, Romina dejó en claro que la violencia ejercida por Patricio debe ser penada.

"Cómo mujer no voy a permitir ninguna amenaza ni violencia. Creo que estamos en un momento en que las mujeres luchamos mucho para que se nos respeten nuestros derechos y denunciemos cuando sufrimos violencia, tanto física como psicológica. Así que la violencia a la mujer no se deja pasar. Pero tendrá que dar explicaciones en el ámbito que corresponda. A mí y a las mujeres en general por sus dichos", expresó.

Y agregó: "Sí, ya eso queda en mano de nuestro abogado. No es mi intención mediatizar. Solamente quiero dejar en claro cuál es mi postura con respecto a este tema. Que no lo voy a dejar pasar, porque sería retroceder en el tiempo. Estas cosas se denuncian y lo voy a denunciar. No tolero la violencia".

Sobre si le gustaría recibir un llamado de Susana Giménez, Romina aclaró: "Por supuesto. Pero porque la adoro, nada más. Pero ella no tiene nada que ver con esto. Y no pretendo que tenga que salir a arreglar las cosas que hace su hermano que ya es adulto".

"Lo primero que sentí fue miedo, pero no porque tenga algo que esconder. Al contrario, que investigue y no va a encontrar nada. Pero sentí miedo de verlo así disfrazado, amenazándome gratuitamente. Pero después eso que primero era miedo se transformó en otra cosa, en decir: "Che, esto no está bien, no lo voy a permitir", finalizó.

