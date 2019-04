Romina Pereiro contó detalles de la boda con Jorge Rial

"Estoy un poco nerviosa, desde hace unos días que se me cerró el estómago, te empiezan a pasar cosas. Pero funciono igual: voy a laburar normalmente, pasa todo por dentro. Estos días son de muchas grabaciones, laburo, el tema del libro, tengo dos hijas chiquitas que también consumen mucho tiempo y energía y me voy distrayendo con otras cosas", manifestó.

Y agregó: "Lo hablamos todo el tiempo. Hoy me mandó un mensaje que decía ´estoy cagado, te amo, nos vamos a casar´. Yo le respondí un corazón, ya sabe...".





Sobre la fiesta que solo contará con 90 invitados, sostuvo: "Apostamos a que sea una fiesta para compartir en familia con amigos cercanos, con la gente que está siempre con nosotros, que nos podamos divertir, es una fiesta muy familiar, vamos a comer rico, vamos a bailar, nos vamos a divertir y después cada uno a su casa. Siempre pensamos en eso, en que no sea un fiestón de 300 personas, al contrario, queríamos algo bien chico para poder disfrutar bien, estar con cada uno de los invitados. Que sea lo más íntimo posible, algo a lo que Jorge no está tan acostumbrado porque tiene mucha exposición".

"Creo que no hubiera soportado una fiesta de 300 personas, me pongo nerviosa, me agarran ataques de pánico y esas cosas. Para mí es un casamiento importante porque es el mío pero no me pongo a pensar tanto. Obviamente que sé que Jorge genera mucho, que la gente lo conoce a él desde hace un montón, pero trato de no pensar tanto en detalle porque salego corriendo", añadió.





Sin duda alguna, uno de los momentos más divertidos será cuando se ponga en pantalla el video de Pereiro recién separada de su anterior pareja donde sus amigas la grabaron diciendo: "Cuando te separás lo primero que decís es que nunca más te ponés en pareja ni te casás. Todas esas cosas las dije, una amiga las tiene grabadas y las vamos a pasar en la fiesta porque dije todo eso. Después terminé haciendo todo. Nunca imaginé que podía ser con alguien tan público ni de esta manera".





Por otra parte, Romina contó que las hijas que ambos tienen serán las encargadas de las sorpresas: "Las cuatro nenas entre ellas hablan, se muestran la ropa, Rocío sé que está preparando una sorpresa, mis nenas otras, More también va a tener una participación, es una revolución familiar enorme".

