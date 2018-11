Romina Pereiro: "Con Jorge ya vivimos juntos y no hubo propuesta formal de casamiento"

Romina Pereiro y Jorge Rial celebraron un año de amor en agosto pasado y han sabido ensamblar con mucha armonía sus familias.





La nutricionista es madre de Violeta y Emma, mientras que el periodista es padre de Rocío y Morena, embarazada de su primer hijo.





Rial retomó la conducción de "Intrusos" (América TV) y entre otros temas habló de su relación con Romina.





"Me dediqué a reconstruir la relación con Morena y a consolidar la familia con Romina, que no es fácil", dijo el periodista.





Luego, explicó: "No soy un tipo fácil. Pero no sólo por mi carácter, que lo soy, sino por todo lo que hay alrededor. Todo el tiempo se dicen y pasan cosas. La mayoría, mentira. Pero hay que saber bancar eso. Es muy difícil y la está bancando. Me bancó en momentos jodidos".





Daniel Ambrosino le preguntó si tiene el proyecto de formalizar su relación con la nutricionista: "Sí. ¿Vos me preguntás a mí? Sí, a mí me gustaría".





"¿Se lo propusiste?", indagó Marcela Tauro. Y, con humor, Jorge contestó: "Me da miedo. Mirá si me dice que no. Pero sí, claro que me gustaría".





Tras estas declaraciones, PrimiciasYa.com dialogó con Pereiro y reveló que "con Jorge ya vivimos juntos y no hubo propuesta formal de casamiento".





"Durante todo este tiempo nos dedicamos a ensamblar la familia. La verdad es que estábamos cada vez más tiempo todos juntos y un día decidimos que ya no tenía tanto sentido ir y venir. Vivimos juntos y va todo muy bien. Respetamos los espacios de cada uno, y todo fluye perfecto", remarcó Romina.





¿Se vendrá el casamiento?