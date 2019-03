Romina Manguel y Alejandro Fantino declararon en la causa del falso abogado Marcelo DAlessio

Al salir, ambos hablaron con la prensa que se encontraba en el lugar: "Dimos una declaración testimonial, fuimos muy bien recibidos. Simplemente dejar que la Justicia pueda llegar al final de todo lo que tenga que investigar", explicó Fantino.

"Es una investigación muy sensible de verdad, muy compleja", aseguró Manguel.

"Me voy absolutamente tranquilo. Presté mi testimonial. La Justicia necesitaba escucharme. Me voy como llegué: creyendo en la Justicia. Me voy satisfecho y confiando en que todo va a esclarecerse", agregó el conductor.





"Esperando que los periodistas podamos hacer nuestro laburo libremente y no preocuparnos si tenemos algún tipo de espionaje o mirada sobre nuestro laburo", cerró Fantino.