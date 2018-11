Romina Manguel: "Pregunté el criterio para las ternas y eso molestó, no es nada personal con Moria ni Cristina"

Martín Fierro de Radio generaron molestia en la periodista Romina Manguel, quien criticó a APTRA y sobre todo las distinciones que a Moria Casán (mejor conductora de radio por su ciclo "A la radio con Moria"). Losgeneraron molestia en la periodista, quien criticó ay sobre todo las distinciones que a Cristina Pérez (mejor labor periodística) y a(mejor conductora de radio por su ciclo).





"Perdón a Moria Casán y respeto su trayectoria como vedette, actriz, mujer multifacética y me divierte mucho lo que hace en Incorrectas. Ahora, habiendo tan pocas mujeres en la conducción de radio y con lo mucho que nos cuesta a las periodistas y locutoras tener un espacio en la conducción, que el premio se lo den a Moria Casán me parece una falta de respeto", comentó la periodista de "Animales sueltos", América, sobre la distinción que recibió Moria. comentó la periodista de, sobre la distinción que recibió





romina manguel.jpg







Mientras sigue de vacaciones por Europa, Moria salió al cruce de las palabras de la periodista desde Twitter: "Aviso a Manguel que este año se reunieron intelectuales de distintos países para analizar mis dixits como filósofa contemporánea, y que el periodismo es el que me puso 'lengua karateca', 'Aristóteles del espectáculo', 'la One'. ¡Muchos mimos que me gratifican!".



"Yo la conocí a usted por la TV y ahí me enteré de su vida, no falte el respeto a los que venimos de otro palo. He hecho radio en Belgrano, en el año 87, llamada por Chiquita Constela y mi productora adivine quién era, Manguel: María Laura Santillán", agregó la diva.





"No salga de Animales para opinar, que los prejuiciosos arcaicos van a pensar que se cholulea con el barro mediático, bye again! Please, no haga 'animaladas', sea inclusiva, haga 'animalades'. Jaaa", cerró picante.