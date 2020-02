Romina Manguel sobre sus piropos a Esteban Lamothe: "No creí que éramos tan retrógradas"

El martes, en medio de una entrevista que daba Esteban Lamothe (42) al ciclo que conduce Luis Novaresio por la AM La Red 910, "Novaresio 910", Romina Manguel (47) -panelista del programa- no dudó en expresarle sus sentimientos al actor.

“No recuerdo que alguien me haya gustado tanto”, le dijo Romina que aseguró que estaba “conmovida” con la entrevista. “Si me decís es no sé, me dan ganas…”, respondió el actor y rápidamente la rubia lo apuró: “A mi también me dan ganas, ¿nos dan ganas a los dos?”.

“Lo que pasa con Lamothe es que te atraviesa”, volvió a decir la periodista y agregó: “A mí me conmueve saber que existe. No es que me gusta, me conmueve, me pasan cosas en el cuerpo”, sostuvo la comunicadora.

“Nunca me dijeron cosas así, te amo yo también entonces”, respondió Esteban y causó conmoción en el estudio. Entonces explicó: “Cuando alguien te quiere mucho también como que lo queres”.

“No sé si nos queremos porque no nos conocemos, nos podemos conocer. Me pasan cosas con vos que no me pasan con otros”, le replicó la rubia. “Que lindo, no hay nada más lindo que el deseo”, respondió el actor.

“Tengo que decirte que sos muy linda Romina, te vi en la tele”, le dijo Esteban. Entonces, Romina quiso ir por más y le propuso darse unos besos. Pero Lamothe está de novio, con la actriz Katia Szechtman, y pese a que le dijo “hay que deconstruirse en el amor, todo se puede hablar”, se mostró un poco incómodo con el avance de la periodista.

Y en medio de la presentación de "Animales sueltos 2020" que arranca este lunes a las 23:30 por América con Luis Novaresio, Romina habló con PrimiciasYa.com de las repercusiones de sus dichos al actor.

"No es amor lo que siento por él, soy una mujer que le dice a un señor que le gusta mucho. Generó un ruido enorme porque parece que estamos en 1950", comenzó diciendo Manguel.

Y luego remarcó: "Me sorprendió que tomara tanta repercusión porque no creí que éramos tan retrógradas. Estamos en el 2020 y solo le dije que me gustaba, es verdad que me gusta y me gusta físicamente, eso es lo que hizo más ruido y que no destaque sus dotes como actor o sobre su carrera".

Por último, aseguró: "No hablé más con él después de todo lo que se dijo, para mí terminó ahí en ese momento en la radio".

