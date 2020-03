Romina Manguel se enojó con Nancy Dupláa por su comentario sobre el regreso de Animales sueltos y la enfrentó

A partir del debut de esta noche de Animales sueltos, a las 23 por América, Nancy Dupláa cuestionó el eslogan que eligió el programa para este año y tanto Luis Novaresio como Romina Manguel le respondieron.

“Tenés muchas preguntas, encontrá muchas respuestas”, dice la venta del programa junto a la foto de todos los integrantes: Jonatan Viale, Romina Manguel, Maxi Montenegro, Nacho Ortelli y Javier Calvo, a los que se le sumarán el politólogo Gustavo Marangoni y el abogado Mariano Cúneo Libarona.

Nancy escribió en Twitter junto al afiche: “Acá vamos a encontrar las respuestas!??”.

Luis le contestó: “Así es Nancy. Algunas respuestas habrá. Seguro que muchas preguntas y oído atento a lo que se responde”.

Y Romina Manguel también lo hizo: “Por ahí sí, Nancy, A lo largo de estos años hemos dado varias (respuestas). No todas, no siempre. No todas las que nos hubiera gustado. Pero algunas que valieron la pena, seguro. Abrazo grande”.

Al ver el intercambio de tuits, Ángel de Brito escribió “Barro” pero Manguel también le respondió: “No, Ángel. No es barro. No busques eso. La respeto y lamento su comentario despectivo sobre un programa en el que trabajo”.

