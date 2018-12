Romina Manguel denunció acoso de un invitado de "Animales sueltos"

Thelma Fardin, Romina Manguel denunció "Animales sueltos", América, hecho que ocurrió hace un tiempo. Luego del valiente testimonio dedenunció acoso de un invitado de, hecho que ocurrió hace un tiempo.





"Ha venido acá un invitado que me ha acosado sistemáticamente y Tato Young, lo quiero reconocer, se quedó al lado mío desde que entramos al piso hasta que me tomé un taxi porque conocía la situación", agregó, ante la sorpresa de , agregó, ante la sorpresa de Alejandro Fantino , que desconocía ese episodio.

Y explicó: "Cuando lo vi en la mesa, le conté a Tato lo que pasó, le mostré los mensajes que tenía de esta persona y Tato no me dejó un segundo".





"Esta persona me siguió, me ofreció llevarme a mi casa y yo me subí al taxi. Hay gente de producción que lo sabe, no volvió a la mesa", finalizó conmovida.





comentó la periodista.