Romina Malaspina: "Si no pasaba esa señora, no sé si volvía a ver a mi familia"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Gran Hermano" Romina Malaspina dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y relató el fuerte episodio que le tocó vivir cuando era niña y un hombre la interceptó en la calle. La exdialogó en exclusiva cony relató el fuerte episodio que le tocó vivir cuando era niña y un hombre la interceptó en la calle.





"Tenía 10 años y estaba en Mar del Plata, de donde soy yo, andando en bicicleta al lado de mi casa que hay unos edificios. Un flaco que paraba en la esquina me para, me saca la bicicleta y la tira al piso de manera violenta y me agarra a mí como tapando la boca", comentó la rubia.





Embed Una publicación compartida por ROMINA MALASPINA (@romimalaspina) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 8:05 PDT



"En frente había una casa con un pasillo largo y me lleva ahí. Estaba forcejeando, no quería que me toque. Después cae un auto con vidrios negros y otros tipos que no les vi la cara. Ahí me querían meter adentro del auto", agregó la modelo sobre ese hecho.



"Yo estaba gritando, en el piso, y en eso pasa una vecina por enfrente con el perro y cuando ve todo eso empieza a gritar, a pedir ayuda. Ahí este flaco que me tenía me tira en el piso y se va en el auto".





"Si no pasaba esa señora, no sé si volvía a ver a mi familia. La zona estaba bastante oscura", cerró Romina.