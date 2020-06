Romina Malaspina enojada con Agustina Kämpfer le hizo un fuerte reproche

Esta semana Romina Malaspina fue noticia por su vestuario en la conducción del noticiero de Canal 26. La rubia apareció con una pechera transparente que no dejaba nada para la imaginación.

La vestimenta fue muy duramente criticada en las redes, incluso varias periodistas famosas señalaron a la ex participante de "Gran Hermano" por su look.

“Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas Cara con lágrimas de alegría claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer no? Mientras sigan viendo tetas como algo “anormal” vamos a seguir para atrás . Evolucionen”, pidió apenas se viralizó su atuendo.

Incluso la rubia tuvo un cruce con Sol Pérez, presentadora de otro segmento de noticias de ese canal. Incluso Agustina Kämpfer reflexionó al respecto desde su lugar en “Nosotros a la mañana”, El Trece.

"Lo que me parece es que al día de hoy, en donde las mujeres de los medios de comunicación estamos luchando por equidad en los medios, en los espacios de poder, en donde el 95% prácticamente son hombres, hay muchísimas mujeres especializadas, licenciadas y con trayectoria, que por no cumplir con los estereotipos de belleza están desempleadas. Y tenemos una mujer bellísima como Romina, que no vamos a discutir su belleza ni cuanto ella decide exhibirse porque no es el punto, pero la ponen a hablar de temas de los que no tiene absolutamente nada de idea. Romina está ahí porque está buena", dijo la panelista.

"¿Vos creés que estaba informada de lo que estaban hablando, de lo que estaba diciendo? No es culpa de ella. No tiene nada que ver. Es una cuestión de los que toman las decisiones de quiénes entran y quiénes salen en un espacio de comunicación. Yo como modelo la pondría a cerrar todos los desfiles porque tiene una belleza indiscutida, carisma y frescura. Y obvio que puede llegar a aprender. Ahora si aprende o no aprende es un tema de ella. Yo como televidente recibo que en el espacio en donde se informa importa cuán fuerte está la mujer que está al aire. A los hombres se les permite que no cumplan con los estereotipos de belleza, pero a muchas mujeres no", concluyó.

Al ver los comentarios, Romina, que había anunciado que dejaría de ver su teléfono unos días por toda la repercusión que estaba teniendo, volvió un poquito para contestarle.

“Muchas que critican la verdad que me gustaría que primero le den explicaciones a la justicia del pueblo argentino. risdiiiicula”, contestó.

