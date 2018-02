Romina, la novia de "La Tota" Santillán: "Perdí el embarazo por su culpa"

Romina Medina tiene 32 años y vive en Mar del Plata. Hace casi un año comenzó a salir con Daniel "La Tota" Santillán, luego de haberse conocido el verano pasado en un boliche.

Ayer, en charla con PrimiciasYa.com, la rubia contó la difícil situación que atraviesa: "Cuando le dije que estaba embarazada me pidió que hiciera un aborto". (Ver nota)

Luego, La Tota Santillán desde Twitter se refirió a este tema: "Yo si tengo que ser padre asumo la responsabilidad, ella nunca se hizo un Evatest frente mío. Se hizo tres y no enfrente mío".

Embed Yo si tengo que ser padre asumo la responsabilidad, ella nunca se hizo un evatest frente mio. Se hizo 3 y no enfrente mio. — Tota Santillan (@TotaSantillan) 6 de febrero de 2018





Y en la tarde del miércoles, Romina anunció que perdió su embarazo de cinco semanas. "Esta mañana empecé con hemorragias y fui al hospital Regional. Me mandaron a casa con reposo absoluto. Estoy pasando lo peor y esto lo logró Daniel con tantas amenazas encerrándome el día lunes durante tres horas y media. Espero que no oculten lo que está pasando, no puede seguir arruinando la vida de mujeres", manifestó.

"Estoy muy mal, no merecía que me encierre y me maltrate así. Nadie me difama como quiere, yo ya no sé qué hacer. Él no está bien psicológicamente. Él me hizo pasar los peores días, fue una pesadilla: me encerró, me amenazó y me trató de prostituta. Me quiso llevar a abortar, lloré mucho y me denuncio penalmente que le desfigure el rostro cuando no es verdad. Él me encerró en su departamento durante tres horas y media, me maltrato y de eso aparecieron audios. Causa de tantos disgustos perdí mi embarazo yo no le pedí nada solo que me deje tranquila, que acepte que yo no quería estar más con él", finalizó Romina.

romina 10

romina 11

romina 12

