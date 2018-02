Romina, la novia de "La Tota" Santillán: "Cuando le dije que estaba embarazada me pidió que hiciera un aborto"

Ella se llama Romina Medina, tiene 32 años y vive en Mar del Plata. Hace casi un año comenzó a salir con Daniel "La Tota Santillán", luego de haberse conocido el verano pasado en un boliche.

"Trabajo haciendo promociones y de camarera en una disco de Mar del Plata, tengo una hija de 10 años", contó Romina en diálogo con PrimiciasYa.com.

Ahora, la mujer asegura que es el padre del hijo que ella está esperando. El conductor debió hacer frente a los rumores de próxima paternidad y no negó la información que trascendió ayer por parte del periodista Lío Pecoraro y aseguró que "si viene un chico mío al mundo, me voy a hacer cargo". Y agregó: "Algunos tardaron en reconocer a sus hijos, pero yo no", destacó Daniel.

tota 2





Luego de aquellas declaraciones, La Tota, quien protagoniza "Dos locos en apuros" en el teatro La Campana de Mar del Plata, habló del éxito de su espectáculo: "Vamos segundos en la peatonal", expresó en comunicación telefónica con este portal.

Lo cierto es que Romina también habló con este medio tras leer la nota que se publicó ayer y contó fuertes detalles de lo que fue su relación con el conductor. Aseguró que vivió episodios de violencia (escuchar audios) y hasta confesó que "cuando le dije que estaba embarazada me pidió que hiciera un aborto".

"No la estoy pasando para nada bien, hace quince días que estoy con problemas con Daniel. Me insulta y me maltrata, pedí ayuda a su entorno y nadie me escuchaba. La semana pasada me hago un test de embarazo y me da positivo, estábamos viviendo juntos, pero el jueves después de un episodio me fui a la casa de mis padres. Le dije que no quiero saber más nada con la relación y le pedí que me deje tranquila", relató Romina.

Embed





"Cuando el año pasado él tuvo su problema de salud yo lo acompañé siempre y viajaba todas las semanas. Pero en este último tiempo hubo varios episodios que a mí me defraudaron mucho y el daño que me hizo es irreparable. Me está volviendo loca y yo no lo soy, no soy psiquiátrica ni nada de lo que anda diciendo. Yo no miento y nunca me interesó salir en los medios, estoy con él hace un año y nunca nadie me vio", añadió.

Luego indicó: "El hizo un cambio brusco cuando llegó a Mar del Plata con sus hijas, y después como no le está yendo bien con la temporada cambió totalmente. Y sobre el embarazo me dijo que ya tenía cuatro hijos y que no era el momento, que él ni yo lo buscamos. Y unos días después me pidió que me lo sacara, que me hiciera un aborto. Me dijo que eligiera una clínica y que él me llevaba para hacerme eso".

"Yo viví muchas situaciones de violencia con él y por suerte pude grabar algunas, hice la denuncia. Ayer me pasó a buscar con un amigo y me llevaron a un lugar donde me encerraron para querer hacerme un aborto. Daniel no está bien psicológicamente, no es normal lo que hace y está por volver a tener una recaída. Hace meses que no está medicado y yo estoy viviendo una pesadilla impresionante", finalizó Romina.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

A continuación, la entrevista completa con Romina Martínez:

Embed

denuncia 1

denuncia 2