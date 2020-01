Romina Gaetani sobre el polémico mensaje de Arana: "¡No viste nada, Facu!"

En abril de 2019, Facundo Arana sorprendió a todos al hacer un polémico posteo en el que habló de las adicciones que pudo superar Romina Gaetani.

Los actores compartieron elenco en 2014 en la novela "Noche y día" y, según indicó Arana, allí vio cómo su compañera sufrió por lo que le estaba viviendo.

A ella no le gustó casi nada el posteo de Arana, por haber revelado detalles íntimos de ella. Y ahora, en una nota con "Intrusos", Romina volvió a referirse al tema. La actriz contó cómo se dio esa situación.

"Cuando estrené el videoclip de 'De una pasión', se lo reenvié a todos mis contactos. Facu me preguntó si quería que todo el mundo vea el video. Obvio le dije que sí. Al rato me manda el posteo. Yo no sabía si estaba contenta o no. Al otro día cuando lo leo con la manager de la banda, me doy cuenta que se había ido a la mierda", señaló.

"Es complicado lo que escribió porque nombró a dos mujeres (Janis Joplin y Amy Winehouse) que han muerto por un tema de adicción. En el 'te vi, te vi, te vi', no viste nada, Facu. A seis meses de haber muerto mi padre, y sí. ¿cómo me vas a ver? Pero me parece que se armó una ensalada de frutas tremenda", remarcó.

Hace unos días, Facundo habló del tema y contó por qué publicó ese mensaje: "Viví la situación con absoluta calma porque ella entendió perfectamente lo que quise decir, incluso dijo: 'Sé como es Facundo y no tengo nada que preguntarle nada'. De hecho no me preguntó nada. Yo le pregunté si tenía algo para decirme y me contestó: 'No, te conozco, estamos bien'".