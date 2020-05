El romántico saludo de Poroto Cubero a Mica Viciconte por su cumpleaños: "Te amo tanto..."

El ex futbolista le dedicó emotivas palabras a su novia por su cumpleaños número 31. Ella también reflexionó sobre el particular festejo en cuarentena.

Desde que empezó la cuarentena obligatoria, Mica Viciconte y Fabián Cubero llevan adelante el aislamiento juntos en el mismo departamento.

En este marco, el domingo 3 de mayo la rubia cumplió 31 años y lo celebró de una manera muy especial y acompañada de su pareja.

Con motivo de esta fecha especial, el ex futbolista compartió dos fotos de su novia en Instagram con románticos mensajes.

"Lista para festejar el cumple ... @micaviciconte , estás divina", le escribió él con el emoji de una torta.

En otra posta, con los dos juntos y con el control remoto en mano, el ex deportista expresó enamorado: "Feliz cumple amor mío... @micaviciconte Te amo tanto...".

En tanto, Mica también reflexionó sobre su cumpleaños: "Hoy es un día distinto para mí. Los que me siguen y conocen saben que me gusta festejar mi cumple sobretodo si es rodeada de las personas que quiero".

"La situación no me permite festejar como siempre y juntarme con esas personas, pero eso no impidió que me hicieran llegar su amor de igual forma", indicó la panelista.

"Es un día distinto, pero soy feliz por tener a mi familia, mis amigos, mi novio y a lxs micaelistxs. Soy feliz por tenerlos al lado mío y espero que sea así mucho tiempo más. Feliz cumple para mí. 31 no son nada... Ya podremos festejarlo como se debe", finalizó.