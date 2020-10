El romántico posteo de Marcela Tauro a su novio: "Gordito hermoso"

Marcela Tauro festejó su cuarto aniversario con su novio, Martín Bisio, el joven 22 años menor que conquistó su corazón. La relación avanza a paso firme y la pareja intercambia mensajes románticos en las redes sociales.

La periodista de espectáculos posteó una foto con el empresario de 35 años -que se dedica al rubro automotor- y escribió: "Felices 4 años, gordito hermoso. Gracias por estar en mi vida. Te amo y te sigo eligiendo cada día".

De esta manera, y tras haberse curado de coronavirus, Marcela se mostró feliz por este pleno presente que vive en pareja.

Hace unos meses, Tauro estuvo como invitada en "Incorrectas", y ahí confesó que "La One" le había hecho una sugerencia que fue fundamental para darle rienda suelta al romance: "Fuiste vos Moria la que me aconsejó que estuviera con un hombre más joven. Me costó mucho tener sexo al principio, porque le llevo 22 años y él está entrenado y demás. Yo estiraba ese momento. Me parece que eso hizo que se enganchara más".

En la misma entrevista reveló que no fue un camino fácil el quitarse los prejuicios: "Hasta hace poco tenía el mambo de la edad. Me siento mejor ahora porque bajé tres kilos y hago gimnasia".

