El romántico mensaje de Oriana Sabatini a Paulo Dybala: "Así me tenes"

Oriana Sabatini disfruta de su gran presente amoroso con Paulo Dybala, con quien vive en Italia desde casi el comienzo de su relación en 2018.

La cantante decidió acompañar a su novio que juega en la Juventus de ese país hace tiempo y están en un gran momento como pareja.

Oriana le dedicó un sentido mensaje al deportista desde Instagram.

"Viste cuando a veces tenes tanto amor que ya no te entra mas en el cuerpo? Y sentís que si no haces nada con el vas a explotar? Así me tenes", expresó la hija de Catherine Fulop.

Y añadió: "Siempre digo que es imposible que me ames así, que algo bien debo haber hecho para merecerte porque me haces sentir tan bien que esas sensaciones solo son normales en los sueños".

"Solo quiero avisarles que si este es uno, no me despierten nunca", finalizó muy enamorada.