El romántico mensaje de Michael Bublé a Luisana Lopilato por su cumpleaños: "Sos nuestra heroína"

Este 18 de mayo Luisana Lopilato cumplió 33 años y su marido, Michael Bublé, le dedicó un romántico posteo en las redes sociales.

En la imagen que eligió el cantante canadiense está su mujer junto a sus tres hijos: Vida, Noah y Elías.

“Feliz cumpleaños Luisana. Gracias por guiar esta familia con tu fe, amor, fortaleza y altruismo. Sos nuestra heroína, y estamos tan orgullosos de vos y de la mujer en la que te has convertido”, describió el artista en la tierna postal.

El cantante posteó así una foto de su familia con un agradecimiento muy especial para su esposa.

LEER MÁS: Noah y Elías Bublé derritieron de amor a Lopilato con una propuesta especial para el Día de la Madre

La pareja viene de pasar unas semanas de turbulencia en los medios por un video que trascendió donde en las redes se generó un gran debate sobre el trato de él hacia ella.

La propia Lopilato se encargó de aclarar que no ocurrió nada y defendió de manera muy tajante a su marido.

LEER MÁS: Luisana Lopilato en "Intrusos": "Si querían lastimarme lo lograron"

"No le quiero dar tanta importancia a este tema. Son acusaciones de personas que no me conocen, no conocen ni a mi entorno ni a mi familia. Michael es un hombre, una gran persona, un caballero, y está siempre pendiente de hacerme feliz a mí. Nosotros sufrimos mucho como familia para darle tiempo a estas cosas. No hay espacio más que para el amor. Sentí mucho dolor. Si ellos querían lastimarme lo lograron. Sentí porque saliendo a explicar y decir mi verdad a muchos no les alcanzaron. Cuando hablo de muchos hablo de los medios también que siguieron a alimentar cosas sabiendo que no es verdad. Conocen mi familia y de dónde vengo. Me lastimó. Y así como te digo eso te digo que recibí mucho amor de la gente. Siento miedo de la cantidad de gente que me mandó fotos con armas diciéndome que lo iban a matar. Yo tontita no soy, no permitiría una cosa así. Y sé dónde tendría que ir", señaló la actriz en charla con "Intrusos", América.