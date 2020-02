Romano coincidió con la Negra Vernaci: "Racialmente el pueblo jujeño es el mismo que vive en Bolivia"

Los dichos de la Negra Vernaci sobre Jujuy generaron un gran revuelo. La locutora y sus columnistas de Pop Radio hicieron una chicana un compañero que se fue de vacaciones a esa provincia..

“¿A Jujuy te vas de vacaciones? Gente autóctona y sufridora. Pero digo, ¿no se te ocurre vacaciones con mar? ¿Algo que te relaje? Cómase una empanada, 'mihijo'. Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir”, dijo la conductora en su ciclo La Negra Pop, por Radio Pop.

Ante el aluvión de críticas y mensajes, La Negra habló, pidió disculpas y aclaró los tantos.

“La palabra no es solo del que la dice, también es del que la escucha. Y si el que lo escucha, escucha algo que le hace ruido, que le ofende, que le hace mal, hay algo en esa palabra dicha que uno tiene que replantearse. Ayer me tocó a mí. Lapidación pública. Creo que es lo más parecido a cuando pedían 'que los cuelguen en la Plaza de Mayo así aprenden'”, arrancó diciendo Vernaci.

“El lenguaje tiene un contexto, tiene una intencionalidad, que cuando vos la sacás, la pierde absolutamente. Si vos dejás un título nada más y no tenés la risa, lo que se dijo, en qué momento se dijo, en qué circunstancias, y de dónde venías y hacia donde vas; si solamente sacás un título claro que pega. Está mal, es fuerte”, continúo.

Y finalizó:“Yo le hablo a mi cofradía, a mis oyentes. Mis oyentes entendieron perfectamente de qué estábamos hablando, la chicana que estábamos haciendo con el operador. No era siquiera un chiste, era una chicana, una cosa interna. Es un papel que él ocupa. Cada uno sabe en los trabajos dónde está parado y dónde se ofende y no. Esto que tendría que haber sido privado, fue público porque hacemos todo al aire. No se entendió, se entendió mal, se descontextualizó con mala leche quizás”.

Gerardo Romano en "Intrusos" coincidió con la Negra

"Es verdad lo que dijo. Jujuy, racialmente, el pueblo jujeño es el mismo que vive en Bolivia. La misma raza, la misma extracción indígena", expresó Romano. Y enfatizó: "Es un pueblo sufrido, no hay agua, la tierra es árida".

"Que el gobernador (Gerardo Morales) de tener un funcionamiento democrático de la provincia donde tienen hace años a Milagro Sala detenida como presa política en democracia. El Presidente de la Corte de Jujuy dijo en un Whastapp que Morales tenía presa a Milagro Sala de forma injusta y arbitrariamente", finalizó.

