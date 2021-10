Romance inesperado: el nuevo amor de Luciano Cáceres

En la últimas horas se conoció quién es la mujer que logró conquistar el corazón de Luciano Cáceres, uno de los protagonistas de la nueva ficción de El Trece, La 1-5/18, quien suele mantener un perfil bajo en torno a su vida privada. Su relación más estable, y con un figura del medio, fue con la actriz Gloria Carrá, con quien tuvo a Amelia allá por 2009. Claro que también se lo relacionó hace un par de años con Juana Viale, pero sólo fue un romance de verano que no prosperó.

Así, esta mañana en el programa que conduce Ángel de Brito en el canal del solcito, LAM, dieron el nombre de la mujer que le robó el corazón al actor.

Se trata de la ex notera Belén Riva Roy, hermana del actual cronista del programa. Ella trabajó en varios medios, hasta que dio un vuelco a su vida y se dedicó al yoga, que es a lo que se dedica actualmente. Y fue esa disciplina la que los conectó y los terminó uniendo.

Unos días atrás, el actor había dado alguna pista sobre el tema, pero no quiso avanzar con ningún detalla. En tren de promocionar la ficción de PolKa, Cáceres había conversado con las angelitas y su conductor. Allí de Brito le había preguntado si actualmente estaba de novio, obteniendo como respuesta un tímido “Estoy muy bien acompañado, hace un tiempo ya”.

Claro que cuando desde el ciclo del Trece quisieron ahondar en el tema, el ex de Gloria Carrá se limitó a decir "Soy muy reservado y estoy muy bien. Te agradezco por preguntar". Pero ante la insistencia del conductor de LAM sobre la cuestión, Luciano desde el móvil se puso firme y no largó prenda. “Sí, pero viste que yo soy bastante reacio a todo lo que es... Me puse nervioso. Uno no sabe quién está del otro lado. Yo prefiero hablar con gente real y no virtual que no sabés quién es", cerró el tema.

Ahora, a unos días de aquella situación en la que Cáceres tiró una punta pero no quiso hablar de su vida privada se conoció la cara de la mujer que por estas horas tiene enamorado al actor.