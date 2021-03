El romance no conocido entre Verónica Castro y Diego Maradona

Era un secreto. Nadie o muy pocos conocían algún rumor sobre un encuentro amoroso entre dos números uno.

Ella una diva y de fama internacional que con su novela "Los ricos también lloran" la había catapultado al éxito mundial. Él sin dudas ya era el mejor jugador del mundo. Ella, Verónica Castro. Él, Diego Maradona.

Corría el año 1986 y Maradona llegaba a México previo mundial de fútbol. Uno de los periodistas más importantes de ese país le pedía una entrevista para Televisa y Maradona se rehusaba a concederla. Ante la insistencia del profesional, Diego cedió pero solo pidió una condición. Conocer a Mariana.

"¿Quién es Mariana?", le preguntó el periodista. Y la respuesta fue clara y directa. La actriz protagonista de la novela suceso de México y ella era nada más y nada menos que Verónica Castro.

Por supuesto el desafío estaba planteado. Y después de hablar con varios de los popes más importantes de Televisa finalmente llegó el "sí" de la actriz más importante de México.

El rumor con el tiempo sobre si había ocurrido algo entre Verónica y Diego quedó en el olvido.

Hasta que fue la propia Verónica Ojeda, ex pareja de Maradona, hoy confirmó en "Los Ángeles de la mañana" que gracias a la sección "Mitos y Verdades del espectáculo" de América Noticias jugando le preguntó a Diego si era verdad o no que había tenido un romance con Verónica Castro y la respuesta no se hizo esperar: "No fue un romance, fue un touch and go". ¡Mito confirmado!

Por Daniel Ambrosino