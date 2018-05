Roly Serrano y Fernando Iglesias se sacaron chispas por los tarifazos y la inflación

Roly Serrano y Fernando Iglesias se cruzaron este miércoles en Pamela a la tarde. El actor, reconocido defensor del modelo kirchnerista, explotó cuando la conductora la preguntó cómo vive los tarifazos. se cruzaron este miércoles en. El actor, reconocido defensor del modelo kirchnerista, explotó cuando la conductora la preguntó cómo vive los tarifazos.

"Yo a veces no entiendo cuando me dicen vamos bien, y vamos para adelante y vamos mejor. Porque la realidad que yo vivo es que todos los días suben las cosas y mi sueldo cada vez es más chico", arrancó Roly.

"Yo no entiendo, cuando se ha endeudado de nuevo el país de una manera atroz, y me lástima que mucha gente haya criticado a los actores cuando dijimos "la patria se está perdiendo", no entiendo por qué. ¿Dónde está todo eso, dónde están los miles y miles de millones que trajeron del exterior para qué, para arreglar la calle Corrientes? Contestame por qué el 50 por ciento de las entradas de los teatros han bajado, contestame por qué las pizzerías tienen el 40 o el 50 por ciento de gente menos, contestame por qué los taxis cada vez trabajan menos", agregó.

"Dejen de mentir, tiren un dato que sea verdad", le respondió Iglesias.

"No me vengan con números raros de política rara, a mí contestame por qué va a subir la carne ahora y la gente hoy no puede comprar un bife", retrucó Roly.

"Esa te la contesto ya. El valor de la carne con respecto al salario es el más bajo de la historia argentina", contestó el legislador.

Más tarde, Serrano mencionó que en la carnicería de su barrio, en la Boca, la gente compra menos carne. "Yo vivo en La Boca también, mirá qué bien, en la avenida Patricios, y a mí no me dicen eso, qué raro. Y la verdad es que no solamente las estadísticas, porque explicame esto, si todo esto es así, ¿cómo es que la gente votó, por qué la gente votó en el 2015 y en el 2017?", le planteó el diputado.

"Está bien, yo te puedo hacer la misma pregunta. El señor presidente sale a la calle y no hay ninguna persona, y cuando la señora Cristina de Kirchner, que ha sido lo peor que le ha pasado a la Argentina, se para en algún lugar, no puede caminar porque la rodean miles y miles de personas", contrarrestó Roly.

"Te invito a que demos una vuelta con Cristina por los barrios", lo desafió Iglesias.

