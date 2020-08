Roly Serrano sufrió por amor y contó cómo fue encontrar a su pareja con otro en la cama

Roly Serrano no suele hablar mucho de su vida privada pero en el marco de una entrevista radial relajada, el actor contó una anécdota que ya superó pero que lo hizo sufrir por amor.

En charla con Cecilio Flematti en "Vale Doble", el actor contó cómo fue encontrar a su pareja en la cama con otro hombre.

“La fidelidad no existe. Existe el respeto, existe el amor, existe el cuidado, existe la amistad. Existen un montón de cosas pero la fidelidad no existe por uno no puede definir la infidelidad así como infidelidad. Porque uno puede ser infiel mirando a una persona, el pensamiento puede ser infiel. Para mí eso no existe”, contó.

Y agregó: “Una vez llegué a la casa de mi pareja. Aclaro que vivíamos separados pero éramos pareja. Yo tenía la llave de la casa de ella y ella tenía la llave de mi casa, o sea que podíamos estar en cualquier lugar en cualquier momento. Yo había salido de gira y en el camino se enfermó una compañera de anginas, por lo que volvimos dos días antes de lo previsto. Cuando entré me encontré a mí mismo al lado de mi pareja durmiendo, y me dije... ¿qué hago ahí dentro de la cama si todavía no llegué?, fue durísimo”.

Y profundizó en la intimidad de la historia: “Es muy difícil porque bueno, ella se despertó, yo me quede mirando, no podía creer. Estaban durmiendo y menos mal que estaban durmiendo. Ella se despertó, me miró y me hizo como diciendo ‘y bueno ¿qué querés? pasó’. Él se despertó en ese momento, me miró y me decía en su mirada ‘yo no fui’. Entonces yo le dije ‘mirá no me expliques nada, no me digas nada, yo me voy a ir diez minutos de acá de esta casa, cuando vuelva si vos estás te mato’".

Su actitud fue irse de la vivienda y relajar la mente: "Me fui a una plaza que estaba a media cuadra, me crucé a un cafecito, me tomé cuatro cafés y cuando volví, este muchacho, que entre paréntesis era amigo mío, ya no estaba. Fue tremendo. Obviamente charlamos, nos pusimos a hablar, lloramos e intenté entender qué había pasado. Y comprender además que era posible que eso sucediera y tratar de entenderme a mí mismo. Que yo no quería que eso haya sucedido y que a pesar de que había sucedido... no quería separarme de ella. Fue un momento dificilísimo”.

Y finalizó: “Intenté perdonar pero no pude. No pude entender la mentira, eso es lo que no pude entender. No pude entender que me haya mentido porque habíamos charlado de eso. Habíamos charlado del posible sincericidio, de decir si llega a pasar algo hablémoslo, veamos qué pasa y eso no sucedió y por eso lo tomé como una traición. Teníamos ese pacto de verdad, porque estaba la opción de decir ‘me pasó algo’ y poder entender por qué pasó y bueno que se yo, nadie le pertenece a nadie”.

