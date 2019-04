Roly Serrano será candidato a diputado por el Frente para la Victoria

Un nuevo actor se suma a la política. En las últimas horas, se confirmó a Roly Serrano como candidato a diputado.





El intérprete buscará ocupar una banca en la provincia de Salta, donde nació en 1955, representando al Frente para la Victoria.





Chismoses, que se emite por Net TV. La novedad fue dada a conocer por el propio Serrano, quien estuvo como invitado en el programa

"Me presento a las elecciones este año, como candidato a diputado por la provincia de Salta", afirmó el nativo de Guachipas, una pequeña localidad ubicada a 115 kilómetros de la ciudad de Salta.





Roly contó en el programa que conducen Augusto Tartúfoli y Luciana Salazar: "Estoy en el Frente para la Victoria. Antes, Urtubey estaba ahí. Después, se cansó". contó en el programa que conducen





"La política es así. Yo por ejemplo veo a nuestra Ministra de Seguridad y creo que ha estado en todos los partidos políticos. A mí no me parece bien eso. Me parece oportunismo" , dijo.





En la misma línea, aseguró: "Tiene que ver con lo patético de la gran mayoría de los políticos. Porque así como hay ese tipo de políticos, hay grandes políticos y políticas en todos los partidos. No se sigue el buen ejemplo".





Este año, Roly Serrano formará parte de la esperada El Marginal 3, la tercera temporada de la exitosa serie producida por Underground.

