Roly Serrano reveló que intentó suicidarse tirándose a un río y un "ángel" lo salvó

Roly Serrano estuvo como invitado el lunes a "Es por ahí", América, y relató con crudeza cuando intentó quitarse la vida luego de la muerte de su esposa.

"Llegué a pesar 190 kilos, fue muy depresivo", indicó el actor sobre ese momento difícil de su vida y la nota periodística en la que contó por primera vez todo lo que le pasaba.

"Estaba en un estado depresivo que no sabía que tenía", explicó Serrano, quien luego admitió que estuvo cerca de arrojarse a un río.

"Estuve al borde de tirarme al río. Me pasó algo mágico, pensé que tenía ángeles que me cuidaban, siempre salí ileso de los accidentes que tuve en mi vida", precisó el actor.

"Caminé hasta la dársena del río de La Boca donde vivo y estaba ahí por suicidarme. Era un dolor insoportable, por mi mujer daba la vida y la estaba por perder, no sabía que iba a fallecer", reflexionó.

"Estaba por tirarme, estaba solo y no sabía nadar, de ahí no salía. No había nada a varios metros. De pronto escucho a un señor y me dice: cómo le va? Qué lindo es tenerlo en el barrio, es un gran actor. Cuando giro para decirle gracias y ya no estaba. Era un señor común, nunca más lo vi en el barrio", contó conmovido.

