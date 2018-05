Roly Serrano, luego del cruce con Fernando Iglesias: "Me calenté y me fui de mambo"

Roly Serrano y Fernando Iglesias se cruzaron este miércoles en "Pamela a la tarde". El actor, reconocido defensor del modelo kirchnerista, explotó cuando la conductora la preguntó cómo vive los tarifazos. se cruzaron este miércoles en ". El actor, reconocido defensor del modelo kirchnerista, explotó cuando la conductora la preguntó cómo vive los tarifazos.





"Yo a veces no entiendo cuando me dicen vamos bien, y vamos para adelante y vamos mejor. Porque la realidad que yo vivo es que todos los días suben las cosas y mi sueldo cada vez es más chico", arrancó Roly. Y todo comenzó a caldearse con la respuesta de Iglesias.

PrimiciasYa mantuvo un diálogo exclusivo con el artista, que explicó el exabrupto: "Ya dije lo que pensaba y no quiero andar repitiendo lo que dije. El tema fue mío, me calenté y me fui de mambo. Pero nadie me dijo nada. Terminó el programa, saludé y me fui al teatro. Ni siquiera me saludé con él, pero no fue que evitamos saludarnos. No se dio".