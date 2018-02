Rolando Hanglin sobre su despido de Radio 10: "Les molesta que sea macrista"

Rolando Hanglin, histórico integrante del staff de Radio 10, quien está en la emisora desde los comienzos en tiempos de Daniel Hadad, fue echado. ¿Los motivos? Políticos, según lo que acusa él.

"Hace 35 años que hago radio, 23 en Continental y 12 en Radio 10. Siempre estuvo en los puestos de vanguardia y siempre traté de hacer algo distinto. Yo le agarré bastante la mano a la hora de la siesta que es de 14 a 17 porque a esa hora las noticias ya están todas gastadas... A esa hora hay que inventar y yo inventaba chistes, poemas y hacía que todos los periodistas a esa hora fueran actores de comedia. Buscaba un tema que sea impactante y entretenido para que participe toda la gente, trataba de hablar con una prostituta, un domador de caballos, toda gente desconocida. Ese fue mi estilo y siempre me ha ido muy bien", manifestó el periodista en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y luego agregó: "En los últimos años me han tocado el programa, me sacan los temas musicales, me cambian, me apuran y me ponen los discos más largos. Todo eso te desdibuja y la gente se aleja. Ellos, porque yo no conozco a nadie, notaron ese bache en la baja de rating que se debida justamente porque metieron la mano donde no deberían haberla metido. Ahora el rating les importa, pero en realidad es otro el motivo: mi posición política que la aparento sin ningún problema, porque yo soy macrista y estoy con este Gobierno, eso les molesta".

De esta manera, se suma un nuevo problema en los medios de lo que es, o fue, el grupo Indalo. La salida de Hanglin no es la única que se dio en el último tiempo. Fueron despedidos Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales, además Beto Casella anunció que se va a la Rock & Pop.