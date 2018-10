Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Rolando Hanglin dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y confirmó que hace un año se separó de Martita Ibáñez, con quien estuvo casado dos veces y tienen una hija en común. dialogó en exclusiva cony confirmó que hace un año se separó decon quien estuvo casado dos veces y tienen una hija en común.





Además, comentó el robo que sufrió en casa por parte de una "amigota" que le llevó una importante suma de dinero.





"Estoy divorciado de Martita hace un año pero no hemos querido decirlo en público para no entrar en la danza de chismes. Aparte de eso, me pasó que en un momento, hace poco tiempo dentro de este último año, invité a una amigota a casa y ella me manoteó unos pesos. Pensé que eran pocos pesos después me di cuenta que eran muchos", comentó en exclusiva el conductor.

rolando hanglin 2.jpg







"Esto derivó en algunos inconvenientes económicos: tuve que alquilar la quinta, vender el auto, hacer una serie de cosas que me cambiaron la vida, bajé mi calidad de vida y vivo sólo con mi perro en el departamento", añadió el animador radial y escritor sobre aquel robo.







"Me jodió ese robo por eso se me ocurrió escribir un tango acróstico (titulado "Saliste cara"). Se lo dediqué cariñosamente a aquella amigota que se llevó algunas cosas de mi casa. Algún día el tango tendrá música".





"Son dos episodios diferentes lo que pasó con Martita y esta amigota. La que tomó la decisión de divorciarse fue Martita pero no sé por qué, nunca me lo explicó. No sé por qué quiso divorciarse, si tiene otro tipo tiene todo el derecho del mundo. Yo mis bienes los tengo intactos", explicó Hanglin. (Ver letra del tango)

rolando hanglin 3.jpg



Y cerró: "Me encuentro muy bien todo lo demás, con un gran presente en radio. Lo que sí me amargó la vida haber sufrido un robo que no es la primera vez que me pasa"