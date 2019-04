Rolando Graña se cruzó fuerte con la presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos

"Pamela a la tarde", América, se dio un tenso debate sobre los mitos y verdades sobre los supermercados chinos. En, se dio un tenso debate sobre los mitos y verdades sobre los supermercados chinos.





Rolando Graña se cruzó fuerte con Yolanda Duran, presidente de la cámara empresarial de súper chinos.





"Ustedes después pagan las coimas en los municipios. Si hay supermercados que apagan las heladeras, lo siento, después los multan", cuestionó el periodista.

"No discutan con el mensajero, expliquen la cantidad de gente en negro que trabajan en los súper chinos. No mienta", añadió enérgico.





Y siguió: "¿De dónde sale la mafia china? Usted me ataca a mí y yo le explico. A mí no me pagan los supermercados chinos, a usted sí".





