Rolando Graña se emocionó hasta las lágrimas con el mensaje de su pareja, Giselle Krüger

El conductor de América y A24 está en pareja desde 2014 con Giselle Krüger, una productora ejecutiva de 34 años que trabaja para el mismo canal, con quien tiene una hija llamada Alina.

Durante una charla con Tomás Dente en el programa de KZO Vino para vos, Rolando Graña se mostró emocionado al ver un videomensaje grabado por Giselle Krüger.

"Es mi amor", la definió Rolando antes de escuchar el mensaje sorpresa.

"Ese chico con cara de bueno que tenés al lado me pidió que le cuente secretos tuyos, pero no te voy a traicionar, si te portás bien no voy a decir nada, quería aprovechar para saludarte, a decirte que sos muy importante en mi vida, que siempre te voy a estar agradecida por Alina, espero que seas tan feliz como yo. También contarle a la gente que detrás de ese hombre, que presenta los casos más terribles y da los datos más terribles en el noticiero, se esconde un alma hermosa de la cual yo me enamoré, que sos muy generoso y muy transparente, y de todo corazón que cumplas tus sueños y que puedas terminar la novela, y que seas muy feliz", dijo Giselle en su video.

Y el conductor de América Noticias contestó: "Qué traidora no me dijo nada. La convivencia tiene eso. Con el tiempo uno aprende que hay que sacar el maltrato de la convivencia, termina siendo como la prueba de carbono, si no te maltratás, te llevás bien, te querés, y ves que pasan los días, y un día es bueno, el siguiente es bueno, y el otro también, con el tiempo aprendí a entender que la convivencia es como un collar de días buenos, puede haber malos pero el balance tiene que ser de días buenos porque... Si yo pudiera volver el tiempo atrás, lo único que haría es reordenar ese balance. Si hay más días malos hay que cambiar y salir, empezar en otro lado".

